Professora é acusada de agredir aluno em São João do Ivaí

Na noite de quinta-feira (31), por volta das 21 horas, a Polícia Militar (PM) de São João do Ivaí foi acionada pelo Conselho Tutelar para dar atendimento a uma ocorrência em que uma professora do Colégio Estadual Arthur Azevedo teria agredido um aluno.

No local, o diretor do colégio juntamente com os conselheiros tutelares, também presente o aluno agredido junto com pai e representante legal.

Ambos disseram, inclusive o aluno, que em dado momento da aula a professora teria pedido para ele se retirar da sala e arremessado um livro contra o mesmo. Momento em que o material caiu ao chão e quando ele foi pegar se negou a sair da sala. Tendo iniciado uma calorosa discussão, e a professora teria desferido vários socos no rosto e cabeça, que foi presenciado e testemunhado por outros alunos.

Os policiais também conversaram com professora que de primeiro momento admitiu que perdeu a razão e teria sim agredido o aluno. Porém, alegou que também foi agredida.

Diante dos fatos, as partes foram conduzidas a Delegacia de Polícia e apresentadas para a autoridade de plantão para as medidas pertinentes ao caso.