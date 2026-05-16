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SOLIDARIEDADE

Professora de Faxinal inicia campanha para custear tratamento contra câncer

Meta é arrecadar R$ 28,2 mil para realização de procedimentos particulares antes do início da quimioterapia

Escrito por Da Redação
Publicado em 16.05.2026, 12:23:14 Editado em 16.05.2026, 12:23:08
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Professora de Faxinal inicia campanha para custear tratamento contra câncer
Autor Foto: Arquivo pessoal

Familiares e amigos da professora Erneti de Castro Vicente, moradora de Faxinal, iniciaram uma campanha solidária para arrecadar recursos destinados ao tratamento de saúde dela. A educadora enfrenta um câncer e precisa realizar procedimentos médicos urgentes na rede particular.

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Muito conhecida no município, Erneti atuou durante anos na rede municipal de ensino e é lembrada por ex-alunos, colegas e moradores pelo trabalho dedicado à educação.

De acordo com a campanha divulgada nas redes sociais, a meta é arrecadar R$ 28,2 mil para custear exames e procedimentos necessários antes do início da quimioterapia.

Entre os atendimentos previstos estão uma drenagem interna guiada por ecoendoscopia, com colocação de stent, além de endoscopia digestiva alta com ultrassonografia endoscópica e biópsia guiada.

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Segundo familiares, um dos procedimentos já está marcado para a próxima quarta-feira (20) e só pode ser realizado de forma particular. “Gostaríamos da ajuda de todos para divulgar e colaborar naquilo que for possível”, diz o comunicado da campanha.

As doações podem ser feitas via Pix pelo número (43) 99919-4789, em nome de Erneti de Castro Vicente.

Professora de Faxinal inicia campanha para custear tratamento contra câncer
AutorFoto: Divulgação


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