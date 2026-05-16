Professora de Faxinal inicia campanha para custear tratamento contra câncer

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Familiares e amigos da professora Erneti de Castro Vicente, moradora de Faxinal, iniciaram uma campanha solidária para arrecadar recursos destinados ao tratamento de saúde dela. A educadora enfrenta um câncer e precisa realizar procedimentos médicos urgentes na rede particular.

- LEIA MAIS: Apucaranense Giovane Vieira conquista bronze na Copa do Mundo de Paracanoagem

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Muito conhecida no município, Erneti atuou durante anos na rede municipal de ensino e é lembrada por ex-alunos, colegas e moradores pelo trabalho dedicado à educação.

De acordo com a campanha divulgada nas redes sociais, a meta é arrecadar R$ 28,2 mil para custear exames e procedimentos necessários antes do início da quimioterapia.

Entre os atendimentos previstos estão uma drenagem interna guiada por ecoendoscopia, com colocação de stent, além de endoscopia digestiva alta com ultrassonografia endoscópica e biópsia guiada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo familiares, um dos procedimentos já está marcado para a próxima quarta-feira (20) e só pode ser realizado de forma particular. “Gostaríamos da ajuda de todos para divulgar e colaborar naquilo que for possível”, diz o comunicado da campanha.

As doações podem ser feitas via Pix pelo número (43) 99919-4789, em nome de Erneti de Castro Vicente.

Foto: Divulgação Foto: Divulgação



