Professora da rede estadual de Rosário do Ivaí, morre aos 44 anos

Patrícia dos Reis, 44 anos

Faleceu no sábado (24), aos 44 anos, a professora da rede estadual Patrícia Aparecida dos Reis, 44 anos. Ela morava em Rosário do Ivaí, no Vale do Ivaí

Patrícia dos Reis dava aulas de inglês na Escola Estadual Vila União e Colégio José Junqueira Rosas. De acordo com informações, ela estava internada, teve uma parada cardiorrespiratória e não resistiu.

O corpo está sendo velado na Câmara de Vereadores de Rosário do Ivaí. O sepultamento está marcado para às 17h30 deste domingo (25) no Cemitério Municipal.

