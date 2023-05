Professor aposentado morre atropelado na PR-453, em Borrazópolis

Um ciclista identificado como Onofre Aparecido da Silva, de 71 anos, morreu atropelado na PR-453, no início da noite de quinta-feira (25), próximo ao bairro Lajeadão, em Borrazópolis, no centro norte do Paraná.

continua após publicidade

A vítima era professor aposentado de história e foi diretor da Escola Estadual Humberto de Alencar Castelo Branco, em Borrazópolis.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) do Posto Ubá do Sul, o acidente ocorreu por volta das 18h15 e envolveu um Fiat Strada com placas de Cruzmaltina que trafegava sentido ao entroncamento da PR-170.

continua após publicidade

O veículo ao atingir o KM 03 mais 200 metros, colidiu na traseira da bicicleta Monark/Mountain Bike que na ocasião cruzava a pista de rolamento da direita para esquerda base. O ciclista morreu no local, o motorista, de 23 anos não se feriu.

Nas redes sociais familiares e amigos lamentam a morte do professor





“Guardarei a memória de um lutador destemido e comprometido com as lutas coletivas”

continua após publicidade

“Companheiro muito querido. Deixa enorme vazio. Meus sentimentos a todos os familiares e amigos/as”

APP Sindicato de Apucarana emitiu nota de pesar pelo falecimento do professor

Lamentamos profundamente o falecimento do professor Onofre Aparecido da Silva. Ele foi vítima de um acidente no início desta noite.

Onofre era professor de história aposentado e residia em Borrazópolis. Fez parte da direção da APP Apucarana e era um incansável lutador pelos direitos da categoria e pela garantia de uma educação pública de qualidade.

Onofre, presente!

Siga o TNOnline no Google News