Professor Allan Alves Fonseca morre aos 32 anos em Borrazópolis

Morreu neste sábado (5), o professor de educação física Allan Fernando Alves Fonseca, aos 32 anos, em Borrazópolis, no norte do Paraná. Conforme informações de familiares, ele passou mal e deu entrada no Hospital Municipal por volta das 18 horas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, no entanto, o professor veio a falecer. A causa da morte teria sido um problema cardíaco.

Natural de Kaloré, Allan lecionava em uma escola no município de Marumbi, também no Vale do Ivaí. Atualmente ele morava em Borrazópolis com a esposa.

As informações são do Blog do Berimbau.

OBITUÁRIO

Confira os sepultamentos ocorridos neste sábado (5) na região:

José Francisco da Silva, 87 anos. O idoso está sendo velado no Salão Comunitário de Marilândia do Sul. O sepultamento será no Cemitério Municipal de Marilândia do Sul.

Antônio Vital de Andrade, 73 anos. O velório acontece na Capela Mortuária de Califórnia. O sepultamento será no Cemitério Municipal de Califórnia.

Maria Castorina Pinheiro Vidal, 74 anos. A idosa será sepultada no Cemitério de Faxinal.

