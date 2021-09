Proerd retoma atividades nas escolas municipais em Ivaiporã

Da Redação

Com o objetivo de ensinar crianças e adolescentes a fazer boas escolhas na vida, a Polícia Militar e a Prefeitura de Ivaiporã retomaram o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd) para os alunos do 5º ano da rede municipal de ensino.

continua após publicidade .

A retomada do Proerd aconteceu na Escola Municipal Ignes de Souza Caetano, na quinta-feira (23), com a presença do vice-prefeito Marcelo Reis; presidente da Câmara de Vereadores, Gertrudes Bernardy; secretária municipal de Educação, Roseli de Carvalho; diretora do Departamento de Assistência Social, Flávia Kuss; presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Daiane Soares; assessora pedagógica do 5º ano e coordenadora do Proerd nas escolas da rede municipal, Vanessa Baquetti; diretora da Escola Municipal Ignes de Souza Caetano, Jorgina Silva; e a participação do soldado Serafim, que ministra as lições do Proerd.

O soldado Serafim afirmou que é gratificante retomar o Proerd em Ivaiporã, onde foi interrompido, há 9 anos, agradecendo ao comando da Polícia Militar do Paraná, Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária e a 6ª Companhia Independente de Polícia Militar de Ivaiporã pela oportunidade.

continua após publicidade .

“Estabelecemos o convênio com a Prefeitura de Ivaiporã, por meio da Secretaria Municipal de Educação, com o objetivo de ensinar as crianças e adolescentes a tomar decisões certas e responsáveis para se manter distantes das drogas e da violência”, informou o soldado Serafim.

Roseli de Carvalho agradeceu ao policial militar por se transferir voluntariamente de Campo Largo – Curitiba para trabalhar em Ivaiporã, e incentivou as crianças e adolescentes a se comprometer com as lições do Proerd.

Em Ivaiporã, o Proerd foi implantado quando Gertrudes Bernardy era diretora do Departamento de Assistência Social e foi interrompido devido ao pedido de aposentadoria dos policiais militares. “Mas nunca desistimos de retomar o Proerd. Por isso, é muito gratificante saber que as crianças e adolescente voltam a ser orientados a tomar boas decisões, e aprender a ficar longe das drogas”, comemorou Gertrudes Bernardy.

O vice-prefeito Marcelo Reis defendeu a importância do Proed, parabenizou a Polícia Militar pela parceria com a Prefeitura, agradeceu aos pais pela confiança na rede municipal de ensino e saudou as crianças e adolescentes pela oportunidade de aprender a dizer não às drogas e à violência.