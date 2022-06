Proerd forma 320 alunos da rede municipal de Ivaiporã; veja

Da Redação

Alunos do 5° ano da Rede Municipal de Ensino de Ivaiporã participaram da formatura do Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd) 2022. O evento aconteceu no salão de festas do Scaramal Eventos. O evento contou ainda com a Banda do Proerd da cidade de Ponta Grossa.

continua após publicidade .

O PROERD é aplicado por policiais militares que são selecionados e formados por profissionais da área de educação, onde atuam em sala de aula em um período letivo, uma vez por semana durante uma hora aula com turmas do 5º ano do ensino fundamental, sendo o Programa regular desenvolvido em dez lições.

O policial e educador social do Proerd em Ivaiporã, Rodrigo Serafim, se mostrou muito feliz com a celebração de mais uma formatura. “O sentimento é de missão cumprida, mas tem muito mais ainda por vir, é só o começo. Nosso objetivo é levar eles a fazerem boas escolhas, seguras e responsáveis, que eles se tornem bons cidadãos”.

continua após publicidade .

O vice-prefeito Marcelo Reis, que representou o prefeito Luiz Carlos Gil na cerimônia de entrega de certificados, agradeceu a parceria entre a Educação e a Polícia Militar. "É realmente uma grande festa e estamos muito felizes com essa grande parceria com a Polícia Militar do Paraná. Uma festa que tem uma situação essencial que temos nos preocupado muito, que é a prevenção contra as drogas e procurar cuidar cada vez mais das nossas crianças. Uma noite maravilhosa, por darmos continuidade, ao fazer o retorno do Proerd em Ivaiporã”. Lembrando que a retomada do Proerd em Ivaiporã aconteceu no ano passado, depois de quase 10 anos interrompido.

A secretária municipal de educação Daiane Soares, destacou o compromisso do policial orientador Serafim com as crianças. “Durante as aulas nos podemos perceber que no decorrer das lições do Proerd, as crianças vão compreendendo as atitudes de bem estar, de tratar melhor os amigos, a família e com certeza isso vem refletir na sala de aula”.

Durante o evento, os alunos também realizaram o juramento, que enfatiza o compromisso formal de manterem-se longe das drogas e não praticar violência.

continua após publicidade .

Também foi entregue um mimo para um aluno de cada turma, pelo concurso de melhor redação, e uma bicicleta doada pelo Rotary Club Ivaiporã que foi entregue ao 1º lugar. A aluna da turma 5º A da Escola Municipal Ivaiporã, Yohana Vitória Almeida Dionizio foi a contemplada. A formatura aconteceu na na noite de quinta-feira (9).

Após as premiações foi a hora de um dos momentos mais esperados, a chegada do mascote do Programa, “Léo”, onde as crianças cantaram e dançaram a canção do Proerd. Assista: null - Vídeo por: Reprodução

Por, Ivan Maldonado