Proerd forma 285 alunos da rede municipal de Ivaiporã

A Secretaria Municipal de Educação de Ivaiporã e o Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária realizaram a formatura dos alunos do 5º ano da rede municipal de ensino e a formatura doProerd (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência). O evento foi na terça-feira (14), no salão da Paróquia Santíssima Mãe de Deus, onde o padre Romano Gnesotto incentivou o combate às drogas e proferiu a benção aos formandos.

O Proerd foi retomado, em setembro, com 285 alunos das Escolas Municipais Carlos Lacerda, Ivaiporã, Maria Diva Ribeiro de Proença, Bento Viana, Ignes de Souza Caetano, Leila Diniz e a Escola Municipal do Campo do Alto Porã. A parceria envolve a Prefeitura de Ivaiporã, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Polícia Militar, a escola e a família, com o objetivo de ensinar as crianças e adolescentes a tomar decisões certas e se manter distantes das drogas e da violência.

A secretária de Educação, Roseli de Carvalho, mencionou os desafios impostos pela pandemia, parabenizou os alunos e agradeceu às famílias por confiar à escola o cuidado com os filhos, enquanto o comandante do 2º Pelotão de Patrulha Escolar Comunitária de Apucarana, subtenente Rogério da Costa de Souza, avisou que o Proerd não encerra com a formatura e pediu aos pais para continuarem orientado os filhos acerca do perigo das drogas.

Quanto ao trabalho de conscientização das crianças o prefeito Carlos Gil considerou muito importante para formação do caráter. “A dupla formatura é um importante passo dado nesta fase da vida, porque refletirá na carreira profissional”, observou o prefeito Carlos Gil, que mencionou os cuidados adotados pela Prefeitura para retornar às aulas e evitar contaminação pelo coronavírus.

O prefeito Carlos Gil informou que no dia 7 de fevereiro de 2022 iniciará o ano letivo com uma excelente apostila escolhida pela equipe pedagógica, uniforme escolar completo – incluindo mochila e tênis, e com a inauguração da Escola Municipal do Alto Porã, que terá o nome do vereador José Aparecido Peres (Zé do Bar), vítima do coronavírus em março de 2021.

A dupla formatura incluiu entrega de brindes; alunos destaques; apresentação musical; juramento referente ao compromisso perante a sociedade de ficar longe das drogas e da prática da violência; entrega simbólica dos certificados; mensagem proferida pelo soldado Rodrigo Serafim – instrutor do Proerd; e a canção do Proerd com a participação especial do Leão Daren, que foi recebido pelos policiais, pais, professores e autoridades.

Participaram da dupla formatura o vice-prefeito Marcelo Reis, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Gertrudes Bernardy, presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, Daiane Soares, diretoria do Departamento de Assistência Social, Flávia Kuss, e a cadete da Polícia Militar, Priscila Abba.