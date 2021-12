Produtores rurais realizam curso de Apicultura em Ivaiporã

Da Redação

Foi com o objetivo de ensinar a criar abelhas para produzir mel, cera, própolis, pólen e abelha rainha que a Prefeitura de Ivaiporã , Sindicato Rural e Senar realizaram curso de Apicultura Básica.

A aula teórica foi ministrada no Sindicato Rural e as orientações práticas dadas na propriedade do produtor Jorge Verenka – comunidade do Formoso.

Os participantes foram instruídos pelo consultor do Senar, Cláudio Manoel Livramento, quanto ao manejo de colmeias e apiários visando à produção de mel e de alguns dos derivados (cera, pólen e própolis) com rentabilidade.

A biologia desses insetos foi estudada e os cuidados com a ambiência, nutrição, reprodução e melhoramento genético de abelhas foram conhecidos.

No curso, também foram abordados aspectos sobre a segurança no manejo das abelhas, materiais e equipamentos de uso em apicultura, bem como a colheita, manipulação e comercialização do mel.

A diretora do Departamento de Agricultura da Prefeitura de Ivaiporã, Estela Zanetti, informou que, em 2022, a produção de mel será incentivada no município por meio do projeto Mais Abelha.