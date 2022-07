Produtores rurais de Lunardelli participam da 27ª Expotécnica

Da Redação

Na última semana, agricultores de Lunardelli e técnicos do IDR – PR visitaram a 27ª Expotécnica, grande evento do setor agropecuário, que aconteceu no município de Sabáudia – PR. A excursão se deu através de uma parceria entre IDR-PR, Prefeitura de Lunardelli e Departamento Municipal de Agricultura. A participação do do grupo de Lunardelli foi no primeiro dia da exposição.

A Expotécnica é uma feira de inovação e produção de grãos com sustentabilidade. Durante o evento que aconteceu entre os dias 13, 14 e 15 de julho no sítio São José – Comunidade 21, os participantes participaram palestras, tais como: Maneje seu solo para tolerar estiagens; manejo das pastagens em integração lavoura e pecuária; produção de energia renovável e uso da agricultura digital. Também houve dinâmica de máquinas e equipamentos, dentre outros.

O Técnico Agrícola Andrey Vinicius Lesak participou da visita, elogiou e parabenizou os organizadores e expositores pelo belo evento.

“Parabenizo os organizadores, expositores e todos que tiveram a oportunidade de participar da Expotécnica. Os 22 produtores que foram conosco tiveram a oportunidade de conhecer temáticas importantíssimas como trabalhos de inovação e produção de grãos com sustentabilidade, manejo do solo e nematóides, controle de cigarrinha do milho, integração lavoura e pecuária, produtos da agroindústria familiar e dinâmica de máquinas e equipamentos”, destacou.

