Produtores de leite de Ivaiporã buscam fortalecimento do setor

Os produtores de leite do município de Ivaiporã se reuniram com o prefeito Carlos Gil, secretário municipal de Agricultura, Carlos César Oliveira, presidente da Câmara de Vereadores, Edivaldo Aparecido Montanheri (Sabão), vereador Émerson Bertotti e com a chefe do Núcleo Regional da Secretaria de Estado de Agricultura, Vitória Holzmann. O principal objetivo foi discutir os desafios que o setor enfrenta, especialmente relacionados aos preços de compra do leite, que estão abaixo das recomendações estabelecidas pelo Conseleite-Paraná.

Os valores atuais pagos aos produtores (R$2,60) não são suficientes para cobrir os custos de produção, o que coloca em risco a viabilidade econômica desse segmento fundamental. Diante dessa situação, os produtores de leite expressaram a necessidade de apoio por parte da administração liderada por Carlos Gil e Marcelo Reis.

Os produtores de leite pediram incentivos para atrair investimentos de laticínios, aproveitando as melhorias em curso nas estradas rurais da região, uma vez que a Prefeitura executa diversos serviços e obras de pavimentação com pedra irregular. O prefeito Carlos Gil disse que existem legislação e terrenos – além de isenção de diversos impostos, à disposição daqueles que queiram se instalar em Ivaiporã.

Durante a reunião, os produtores reconheceram a importância de se unirem como categoria, visando à criação da Associação de Produtores de Leite de Ivaiporã. Além disso, planejam encontros com os compradores de leite para reavaliar o preço do litro, considerando a atual situação do mercado.

O prefeito Carlos Gil enfatizou o papel vital da agricultura no Produto Interno Bruto (PIB) de Ivaiporã e explicou que as leis de oferta e procura não podem ser alteradas unilateralmente – nem pela Prefeitura nem pela Câmara de Vereadores. “É muito importante a união entre os produtores. Por isso, sugiro a criação de uma cooperativa como uma rota promissora”, declarou Carlos Gil manifestando disposição em compartilhar as preocupações do setor com o deputado federal Sérgio Souza.

Além disso, Carlos Gil ressaltou que o município está disposto a fornecer suporte técnico, assegurou que existem recursos e capacidade para orientar a formação de uma cooperativa, bem como para viabilizar a aprovação de possíveis legislações com o respaldo da Câmara de Vereadores.

Nesse sentido, a colaboração entre os produtores de leite e a administração municipal surge como uma estratégia promissora para fortalecer a indústria leiteira e enfrentar os desafios presentes no setor.

