Produtora de Lidianópolis vence concurso Café Especial em Ivaiporã

Da Redação

O concurso Café Especial, que integrou a programação do 3º Festival do Café do Jacutinga, foi disputado por 8 mulheres produtoras de café dos municípios de Ivaiporã, Lidianópolis, Jardim Alegre e Grandes Rios. As vencedoras foram premiadas com a quantia de R$1.000 (1º lugar), R$700 (2º lugar), R$500 (3º lugar), R$300 (4º lugar) e R$200 (5º lugar).

O 3º Festival do Café do Jacutinga aconteceu entre dias 7 e 9 de outubro, promovido pela Associação da Agricultura Familiar do Jacutinga em parceria com a Prefeitura de Ivaiporã, por meio dos Departamentos de Indústria e Comércio, e de Cultura, com apoio do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná).

De acordo com o engenheiro agrônomo da Emater, Cleverson Souza, um dos critérios do Concurso Café Especial é que a bebida precisa beber mole (tem suavidade e doçura agradáveis ao paladar, podendo apresentar notas florais, frutadas, cítricas, achocolatadas ou caramelizadas). “Além de especial, o café tem ser acima de 80 pontos”, informou Cleverson Souza.

1ºlugar

A vencedora foi Maria de Fátima Messias Oliveira, que produz café no município de Lidianópolis. A produtora obteve a nota 84.5 e foi premiada com o cheque no valor de R$1.000 (1º lugar).

As demais classificadas foram:

Jacutinga: Silvana Santos Marcomini (84.2 pontos)

Lidianópolis: Maria Dirce Correa (84.1 pontos)

Jacutinga: Lisiana Prado Ravar (84.05 pontos)

Lidianópolis: Vera Favaro, Maria Santana Costalonga e Marina Leopoldina (83.6 pontos)

A produtoras Marli de Assis (82.95 pontos), Janaína Assad da Rocha (82.6 pontos) e Lourdes Rosa dos Santos (82.35) ficaram respectivamente em 6º, 7º e 8º lugar.

As amostras de café foram analisadas por 5 juízes do Centro de Pesquisa em Qualidade do Café do IDR-Paraná em Londrina: Denilson Fantin, Romeu Gair, José Alves de Azevedo, Dalton Shigueoka e Cleverson Souza.

Incentivo

A presidente da Câmara de Vereadores, Gertrudes Bernardy, que é uma grande incentivadora do programa Mulheres do Café, parabenizou as 8 produtoras e afirmou que é uma honra para o município de Ivaiporã ter café com qualidade reconhecida no Estado e no Brasil. “A Prefeitura de Ivaiporã apoia os pequenos agricultores e investe na Central de Distribuição da Agricultura Familiar, que será inaugurada em breve”, informou Gertrudes Bernardy.

O trabalho de assistência técnica e o estímulo à produção do café que são feitos pelas equipes do IDR-Paraná e da Seab, e o empenho dos Departamentos de Agricultura, Indústria e Comércio, e de Cultura da Prefeitura foram enaltecidos pelo prefeito licenciado Carlos Gil, que parabenizou as vencedoras pelas pontuações obtidas no Concurso Café Especial.

“É muito importante retomar o Festival do Café do Jacutinga e, em novembro de 2023, esperamos poder realizar o Concurso Café Especial durante a 19ª Expovale”, avisou Carlos Gil.

Também subiram ao palco o presidente da Associação da Agricultura Familiar do Jacutinga, Arcindo Ravar Filho, Rainha do Café 2022, Samanta Aparecida Rodrigues de Oliveira, 1ª Princesa Anne Rafaela de Almeida Lima e a 2ª Princesa Letícia de Brito Oliveira – além de convidados ligados à agricultura familiar

