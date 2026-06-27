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FURTO DE GADO

Produtor rural registra furto de 10 bovinos em Arapuã

Animais desapareceram de uma propriedade rural na comunidade de Romeópolis e seriam vendidos na manhã de sexta

Escrito por Da Redação
Publicado em 27.06.2026, 09:03:02 Editado em 27.06.2026, 09:02:56
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Produtor rural registra furto de 10 bovinos em Arapuã
Autor Os animais seriam levados para a venda - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Um furto de gado em Arapuã foi registrado na manhã de sexta-feira (26), na comunidade de Romeópolis. O produtor rural percebeu o desaparecimento de 10 bovinos quando voltou à propriedade para levá-los à venda.

Segundo a Polícia Militar, o criador havia visto os animais pela última vez na tarde de quinta-feira (25), por volta das 17h. Ao retornar na manhã seguinte, encontrou o local sem o rebanho.

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De acordo com o boletim de ocorrência, os bovinos são mestiços, pesam cerca de 150 quilos cada e possuem a marca JN, usada para identificar os animais.

A equipe orientou o produtor sobre os procedimentos cabíveis, registrou a ocorrência e encaminhou o caso para investigação. Até o momento, os animais não haviam sido localizados.

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Arapuã Bovinos crime agrícola furto de gado romeópolis Segurança Rural
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