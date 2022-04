Da Redação

Produtor rural de Novo Itacolomi denuncia furto de veneno

O produtor rural compareceu no destacamento da Polícia Militar (PM), nesta segunda-feira (4), para registrar o furto de galões de veneno no Bairro São Sebastião, em Novo Itacolomi.



De acordo com o homem, em março ele contratou dois prestadores de serviço para roçar o pasto de seu sítio e no dia 10 deste mesmo mês, a vítima deixou sua carreta de trator estacionada em sua propriedade, onde o veneno seria aplicado.

O homem foi até o local junto dos prestadores de serviço e deixou a carreta estacionada no local de difícil acesso, onde somente os três sabiam da localização. No dia seguinte, a vítima fez contato com os prestadores e informou que os galões de veneno haviam sido furtados.

Neste momento, ele disse que apenas os três sabiam do endereço que a carreta com os venenos estava estacionada. Depois do que ocorreu, os autores não procuraram mais o dono do sítio para continuar os serviços. O produtor rural foi orientado pelos policiais.