Produção de tomate orgânico é debatida durante Seminário

Durante o seminário, 11 relatos das experiências com plantio de tomate orgânico foram apresentados

O Departamento Municipal de Agricultura e o escritório do IDR-Paraná de Ivaiporã realizaram o Seminário de Avaliação de Tomate Orgânico, no salão nobre da Prefeitura, nesta quarta-feira (16), coordenado pelo engenheiro agrônomo do IDR-Paraná de Ivaiporã, Paulo Lizarelli.

Na abertura, compuseram a mesa de honra a diretora do Departamento Municipal de Agricultura, Estela Bagio Zanetti, gerentes regionais do IDR-Paraná, Alini Machado e Ana Moraes, chefe do Núcleo Regional da Seab de Ivaiporã, Vitória Holzmann, representantes dos agricultores e técnicos.

Os membros da mesa de honra enfatizaram a importância da iniciativa para incentivar a conversão de sistemas convencionais para a produção orgânica de tomate e hortaliças em geral na região.

“Agradeço aos engenheiros agrônomos Gil Garibe e Paulo Lizarelli pela parceria, parabenizo os produtores de tomate, e destaco o produtor Rony Cobianchi por aceitar o desafio de transformar o cultivo convencional de tomate para orgânico”, disse Estela Bagio Zanetti, dando as boas-vindas aos demais.

No Seminário de Avaliação foram feitos 11 relatos das experiências com plantio de tomate no manejo orgânico, seguindo o protocolo do IDR-Paraná, desde a organização para aquisição de mudas e insumos, preparo dos canteiros, adubação, manejo fitossanitário, até a colheita, comercialização, rentabilidade e a certificação orgânica, realizada pela equipe do Núcleo Vale do Ivaí, que integra o programa Paraná Mais Orgânico.

De Ivaiporã, palestrou o engenheiro agrônomo do Departamento Municipal de Agricultura, Gil Garibe, sobre a unidade orgânica de tomate conduzida pelo agricultor Rony Cobianchi, que participou do Seminário de Avaliação.

Estiveram no salão nobre 10 agricultores e 16 técnicos de 8 municípios da região participantes do Curso Prático de Produção de Tomate Orgânico, que foi realizado entre julho de 2021 e janeiro de 2022. Também prestigiou o evento o diretor do Departamento Municipal de Agricultura de Rosário do Ivaí, Paulo Breniack.

O Curso Prático de Produção de Tomate Orgânico foi orientado pelos engenheiros agrônomos do IDR-Paraná de Lidianópolis (Rogério Maia), Faxinal (Luiz Castro) e Ivaiporã (Paulo Lizarelli). Devido às restrições sanitárias da pandemia a capacitação contou com 10 web conferências, 14 visitas técnicas de especialistas às famílias de agricultores e 2 dias de campo.

No final, houve debate e proposições para a continuidade de iniciativas como a deste curso e fortalecimento da agricultura orgânica na região.