Procurado por tráfico de drogas é preso pela PM em Kaloré

Um homem, de idade não divulgada, foi preso no final da manhã dessa quinta-feira (22) em uma via pública de Kaloré, Vale do Ivaí, pela Polícia Militar (PM). De acordo com a corporação, havia um mandado de prisão por tráfico de drogas contra ele.

Uma equipe da PM recebeu a informação de que o homem estava na área central do município. Então, diligências foram realizadas e os agentes o encontraram em uma avenida.

O suspeito foi abordado. Os militares checaram no sistema e constataram que havia um mandado de prisão emitido pela Comarca de Jandaia do Sul, norte do Paraná, contra o indivíduo.

Os agentes o revistaram, mas nada de ilícito foi encontrado.

Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul para as devidas providências.

