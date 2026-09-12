Procurado por furto tenta se esconder da PM em carro abandonado, mas acaba preso

Suspeito tentou disfarçar ao ver viatura, mas acabou abordado e levado ao sistema prisional

Um homem que possuía um mandado de prisão em aberto pelo crime de furto foi detido na noite desta sexta-feira (11), no centro de Jandaia do Sul, no Vale do Ivaí. O suspeito foi flagrado tentando se esconder da polícia dentro de um automóvel abandonado na Rua João Maximiano.

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De acordo com a Polícia Militar (PM), uma equipe realizava rondas pela cidade, como parte da "Operação Sentença", quando notou o veículo abandonado e a movimentação estranha de uma pessoa em seu interior. Ao perceber a aproximação da viatura, o homem tentou se abaixar para não ser visto.

A atitude levantou suspeitas e motivou a abordagem dos policiais. Ao consultar os dados do homem no sistema, os agentes confirmaram que ele era considerado foragido da Justiça e que havia uma ordem de prisão expedida contra ele.

O homem foi preso no local, sem oferecer resistência, e conduzido diretamente ao Departamento de Polícia Penal (Depen) do município, onde ficará à disposição da Justiça. Para preservar as investigações e seguir os protocolos de segurança, a identidade do envolvido não foi divulgada.