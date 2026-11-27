Suspeito foi localizado na parte externa de um imóvel na noite de quinta-feira (26); nada de ilícito foi encontrado durante a abordagem

Um homem que possuía um mandado de prisão em aberto foi detido pela polícia na noite de quinta-feira (26), no Centro de Borrazópolis. De acordo com o registro policial, a equipe tomou ciência da existência da ordem judicial vigente e se deslocou até o endereço do alvo.

O indivíduo foi localizado na parte externa do imóvel, onde recebeu voz de abordagem e passou por busca pessoal, sem que nenhum material ilícito fosse encontrado com ele.

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Na sequência, o homem foi informado sobre o mandado em aberto e recebeu voz de prisão. Ele foi conduzido ao hospital municipal para a realização do exame de lesão corporal e, posteriormente, entregue à unidade do Departamento de Polícia Penal (Depen) de Faxinal para o cumprimento da determinação judicial.