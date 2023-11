Procurado em MG é preso em Califórnia pela Polícia Militar

Siga o TNOnline no Google News

Um homem que tinha um mandado de prisão em seu desfavor foi preso pela Polícia Militar (PM) na tarde desta quarta-feira (01) em Califórnia (PR).

De acordo com relatório da Polícia Militar, a equipe do destacamento de Califórnia recebeu informações de que um homem que possuía um mandado de prisão expedido pela Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Piumhi, no Estado de Minas Gerais, estaria residindo em Califórnia.

A polícia realizou buscas e acabou recebendo a informação de onde o suspeito poderia estar. Ele foi encontrado em casa, em uma rua que dá acesso à BR-376 (Rodovia do Café), acabou sendo preso e se encontra à disposição da Justiça.

A Polícia Militar não informou qual o crime que ele cometeu.

