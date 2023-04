Procura pela vacina bivalente contra covid-19 é baixa na região

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

São quatro locais de vacinação que atendem de segunda a sexta e também aos finais de semana

A procura pela vacina bivalente contra a covid-19 é baixa na 16ª Regional de Saúde (RS), de Apucarana. Das 47.340 doses distribuídas aos 17 municípios de abrangência do órgão, apenas 16.707 foram aplicadas até o início da tarde desta quinta-feira (13), o que representa 35% do total. Os dados da imunização são da plataforma LocalizaSUS, do Ministério da Saúde.

continua após publicidade .

A vacina bivalente protege contra a cepa original do vírus Sars-CoV-2 e das variantes da Ômicron – predominante no mundo. Conforme a orientação do Programa Nacional de Imunizações (PNI), essa vacina é indicada como dose de reforço e deve ser aplicada após o intervalo de quatro meses da conclusão do esquema vacinal primário (primeira e segunda doses).

-LEIA MAIS: Dia D de Vacinação: 14 UBSs de Apucarana abrem neste sábado

continua após publicidade .

Inicialmente, grupos prioritários estão sendo contemplados com a vacina bivalente: idosos acima de 60 anos; pessoas com 12 anos ou mais moradoras de instituições de longa permanência (ILP) e trabalhadores destas instituições; imunocomprometidos e pessoas com deficiência a partir de 12 anos; gestantes e puérperas; trabalhadores da saúde; comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas; população privada de liberdade; adolescentes em medidas socioeducativas e funcionários do sistema prisional.

O chefe da 16ª Regional de Saúde Apucarana, Marcos Costa, afirma que a procura pela vacina bivalente está abaixo do esperado na região, o que gera preocupação. “Essa imunização é muito importante, porque protege das principais cepas em circulação”, pontua. Segundo ele, a vacinação, comprovadamente, foi fundamental para a redução dos internamentos e mortes provocadas pela covid-19.

Marcos Costa afirma que as pessoas terão uma oportunidade de atualizar a vacinação neste sábado (15), quando a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa-PR) realiza o Dia D de vacinação. Além da vacina bivalente para os grupos prioritários, as unidades básicas de saúde (UBS’s) dos 17 municípios da região foram convocadas a abrir em horário especial para vacinar a população com todos os imunizantes previstos na carteira de vacinação, incluindo contra Influenza (gripe) para os grupos prioritários e a vacina monovalente da covid-19.

continua após publicidade .

Em Apucarana, 14 UBS’s vão funcionar neste sábado das 8h às 16h30. O prefeito Junior da Femac (PSD) destaca a importância vacinação na proteção para um grande número de doenças. “Conclamo a todos para aproveitar essa oportunidade, garantindo mais esse cuidado com a saúde”, disse.



Por Fernando Klein

Siga o TNOnline no Google News