Procissão Corpus Christi reúne multidão de fiéis em Ivaiporã

Da Redação

A comemoração de Corpus Christi na quinta-feira (16), em Ivaiporã, reuniu uma multidão de fiéis. O encontro aconteceu em uma missa no Ginásio de Esportes Alcebíades Alves presidida por Dom Luiz Soares Vieira, arcebispo emérito de Manaus.

continua após publicidade .

Após a missa os católicos saíram em procissão pelas ruas seguindo até a Paróquia Bom Jesus, onde foi finalizada as comemorações com a bênção do Santíssimo.

De acordo com o padre Célio Tarozo da Paróquia Bom Jesus de Ivaiporã, o momento religioso representa o sacramento da eucaristia e a presença de Jesus Cristo. “É o momento de nós expressarmos a nossa fé. É Jesus que caminha pela nossa cidade. É uma demonstração do amor que Jesus tem por nós, não um Deus que vive nas alturas, mas um Deus ao nosso meio”.

continua após publicidade .

Como de costume, o trajeto da procissão recebeu o colorido de vários símbolos do Santíssimo Sacramento, além de mensagens que faziam alusão à trajetória de Cristo.

O arcebispo emérito Dom Luiz Soares Vieira, que sempre participa da solenidade de Corpus Christi em Ivaiporã, destacou a devoção e o amor que o povo católico tem por Deus. “E essas são expressões, sair à rua dizendo ‘nós cremos’ e vale a pena acreditar. Venho com muita alegria e agradeço a Deus por ter me dado saúde e neste ano poder retornar de novo”.

Dom Luiz também parabenizou a ornamentação no trajeto da procissão. “Inclusive, vi algumas obras de arte. Parabéns!” destacou. Veja:

null - Vídeo por: Reprodução