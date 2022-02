Da Redação

Problema em poço compromete abastecimento em Grandes Rios

Na tarde desta quarta-feira (09), a Sanepar informa que o abastecimento na cidade de Grandes Rios está comprometido. O racionamento se deu devido a um problema operacional no poço que atende o munícipio.

continua após publicidade .

As equipes da Sanepar já trabalham para restabelecer a operação da unidade, com previsão de conclusão para o período noturno. Dessa forma, a distribuição de água deve voltar ao normal gradativamente entre a madrugada e a manhã desta quinta-feira (10).

A equipe salienta que a população deve evitar desperdícios e utilizar a água prioritariamente para alimentação e higiene pessoal. No entanto, também destacam que só ficarão sem água durante este período os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), que sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de, pelo menos, 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

continua após publicidade .

Para casos em que seja necessário entrar em contato, o Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para esta e outras informações utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse sempre o site da Sanepar: www.sanepar.com.br