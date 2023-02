Prisões por pensão alimentícia caem 73% no Vale do Ivaí

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Foram 25 no ano passado contra 95 no período anterior

Os pedidos de prisão por dívidas relacionadas à pensão alimentícia caíram 73% em 2022 na comparação com 2021 na Comarca de Apucarana, segundo dados da Vara da Infância e Juventude. Foram 25 no ano passado contra 95 no período anterior.

continua após publicidade .

De acordo com a juíza Carolline de Castro Carrijo, a queda é reflexo das mudanças impostas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) durante a pandemia de covid-19, impossibilitando o cumprimento de prisões. A partir de 2023, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) entendeu ser possível a retomada gradual do regime fechado nas prisões por dívida alimentícia, tendo em vista o aumento significativo de pessoas imunizadas contra a Covid-19 no Brasil.

“A gente atribui muito dos dados de queda sobre prisão civil por conta da impossibilidade do cumprimento das prisões durante a pandemia. Durante um tempo, o CNJ recomendou que aqueles que devem a pensão alimentícia, sendo executados pela dívida, não fossem presos, ou era prisão domiciliar, ou era outro rito, que chamamos de rito de penhora”, explicou a titular da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Apucarana.

continua após publicidade .

Segundo a magistrada, em muitos casos, o decreto de prisão faz com que o devedor entenda a seriedade da ordem e realize os pagamentos.

“Em muitos casos (de prisão decretada), as pessoas passam a se organizar (financeiramente), ou entendem a seriedade da ordem e fazem o pagamento, mas não dá para generalizar. Também tem muitas pessoas que não fazem o pagamento e cumprem ali o tempo da prisão. Por esse valor pelo qual a pessoa foi presa, ela não pode ser presa novamente. A cobrança, nesses casos, é feita pelo rito de penhora”, elucidou.

Segundo dados da Vara da Infância da Comarca de Apucarana, foram abertos 221 processos de pedidos de pensão em 2021 e 208 processos em 2022, em números aproximados.

continua após publicidade .

Valores são calculados com base na renda, explica advogada

A advogada Mayra Paes explica que o valor da pensão alimentícia não pode ser fixado com percentual igual para todos os casos, já que o cálculo é feito com base nas possibilidades financeiras de cada um.

“O valor da prestação de alimentos, ou pensão alimentícia como a maioria conhece, é fixado com base no binômio possibilidade x necessidade, ou seja, analisa-se a necessidade do alimentado e a possibilidade do alimentante. Desta forma, não podemos fixar um percentual igual para todos. Para aqueles genitores que não possuem renda fixa, por exemplo: em um mês recebe R$ 1.200,00, ou outro R$ 900,00 e no outro R$ 1.500,00, fixa-se o valor mínimo que é de 1/3 do salário mínimo”, diz a advogada.

Ela explica ainda que é possível alterar valores da pensão, solicitando a revisão dos pagamentos, caso haja aumento na renda do pagador. Também é possível solicitar judicialmente a extinção da pensão.

continua após publicidade .

“Caso a possibilidade financeira do alimentante (aquele que paga a pensão) seja modificada positivamente, ou seja, sua renda aumente, o alimentado (filho) pode requerer a revisão do benefício demonstrando a modificação da possibilidade de pagamento do alimentante, isso, também judicialmente. O pedido de exoneração, ou seja, extinção do dever de pagar, precisa ser solicitado pelo alimentante judicialmente, uma vez que a pensão é fixada pelo juízo”, explica.

Por, Aline Andrade

Siga o TNOnline no Google News