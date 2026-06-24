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Prisão, droga e veículo recolhido marcam ações da PM em Ivaiporã

Homem procurado pela Justiça foi preso, maconha foi apreendida e veículo foi removido ao pátio da PM na noite de terça-feira

Escrito por Da Redação
Publicado em 24.06.2026, 08:08:31 Editado em 24.06.2026, 08:08:28
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Prisão, droga e veículo recolhido marcam ações da PM em Ivaiporã
Autor Polícia Militar registrou três ocorrências na noite de terça-feira - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

A Polícia Militar registrou três ocorrências na noite de terça-feira (23) em Ivaiporã, envolvendo cumprimento de mandado de prisão, infração de trânsito e apreensão de droga para consumo pessoal.

Por volta das 19h, uma equipe da Rotam realizava patrulhamento na Vila Nova Porã quando identificou um homem com mandado de prisão em aberto. Após a abordagem, os policiais deram cumprimento à ordem judicial expedida pela Comarca de Ivaiporã. O detido foi encaminhado ao Departamento de Polícia Penal (Depen) de Ivaiporã.

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Mais tarde, às 21h, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência na Vila João XXIII. Segundo o solicitante, um veículo estava estacionado em frente ao portão de sua residência. No local, os policiais constataram que um Fiat Uno preto estava parado de forma irregular. Como o proprietário não foi localizado, o automóvel foi recolhido ao pátio da PM e as notificações cabíveis foram lavradas.

Já às 21h35, durante patrulhamento na Avenida Castelo Branco, no Centro, uma equipe da Rotam abordou um homem e encontrou com ele um tablete de maconha. Após a pesagem, a droga totalizou 31,5 gramas.

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O abordado informou aos policiais que mora em Nova Tebas. A substância foi apreendida e, após o registro da ocorrência e a elaboração da documentação necessária, ele foi liberado.

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apreensao de drogas infrações de trânsito ivaipora MANDADO DE PRISÃO Patrulhamento POLICIA MILITAR
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