Primeiro óbito por dengue é confirmado no Vale do Ivaí

A primeira morte por dengue da região foi confirmada nesta segunda-feira (12) pela Secretaria Municipal de Saúde de Faxinal. A vítima é um idoso de 81 anos. Conforme a Secretaria de Saúde de Faxinal, a confirmação veio após resultado de exame encaminhado ao Lacen e também investigação do caso feita pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

O idoso, que tinha comorbidades, começou com os primeiros sintomas no dia 19 de maio, sendo internado no Hospital Municipal Juarez Barreto (CIS) no dia 20. Devido a gravidade do quadro, o paciente foi transferido para o Hospital da Providência em Apucarana, onde veio a óbito no dia 22 de maio.

Faxinal tem, até o momento, 1.557 notificações e 756 casos de dengue confirmados em 2023. Destes, 712 foram descartados, 37 estão em investigação, aguardando 52 e 01 óbito. O município está entre as cidades com maior número de casos de dengue na área da 16ª Regional de Saúde de Apucarana. Esse é o primeiro óbito por dengue registrado na área da 16ª RS. Há ainda uma morte em investigação de uma paciente de Jandaia do Sul, que faleceu em 17 de maio.

A Prefeitura informa que os trabalhos de combate ao mosquito Aedes aegypti realizados pela Vigilância Sanitária, acontecem durante o ano todo e que foram reforçados neste período de epidemia. E reforça a necessidade de a população fazer a sua parte e colaborar, não deixando recipientes com água parada, vistoriando sempre a sua casa, além de manter quintais limpos e fazer o descarte do lixo da forma correta e nos horários de coleta.

