Primeira noite de shows da Expocam reúne público de 2,5 mil pessoas

A chuva deu trégua e um público de cerca de 2,5 mil pessoas, segundo estimativa da Polícia Militar, acompanhou na noite de quinta-feira (18) a abertura da Exposição de Cambira (Expocam). Concentrada no Estádio Municipal Luiz Mareze, a festa retoma a tradição de rodeio e provas equestres que deram fama ao município, trazendo shows artísticos gratuitos e praça de alimentação.

Por conta da chuva forte da quinta-feira, o início do circuito de provas equestres previsto para a noite de sexta-feira foi adiado. Mantida a programação de shows, a dupla Bruno &Barreto, reuniu grande público.

O prefeito de Cambira, Emerson Toledo, destaca que o retorno da Expocam, após dois anos sem realizar a festa por conta da pandemia da covid-19, é um presente para toda cidade.

Foi emocionante poder ver nossa população, voltar a sentir a emoção da nossa festa. Após o período de reclusão, devido a pandemia, a festa que teve de ser adiada, finalmente saiu do papel. Após um longo período de planejamento e organização, posso dizer aqui que a primeira noite foi um sucesso. Nem a chuva e nem o frio atrapalharam em nada. Já quero aproveitar aqui, e agradecer a todos envolvidos, pois depende de muito trabalho para a festa acontecer. E vamos para mais um dia de festa. Aguardamos vocês lá - Emerson Toledo, prefeito de Cambira - Emerson Toledo, prefeito de Cambira

Nesta sexta (19), a festa continua com a dupla Mato Grosso & Mathias que sobem ao palco por volta das 22 horas. No sábado (20), a animação é por conta de Antony & Gabriel. Já no domingo (21), último dia de Expocam, a apresentação fica no comando de Pedro Sanchez & Thiago.

