Primeira edição do Cinema na Praça é realizada em Ivaiporã

Ivaiporã recebe primeira edição do cinema na praça com alegria e entusiasmo

A cidade de Ivaiporã, no Vale do Ivaí, recebeu neste sábado (28) o retorno do Cinema na Praça, uma iniciativa do Governo do Paraná com apoio da Renault do Brasil e da Motion Picture Association – MPA.

A programação itinerante estava suspensa em razão da pandemia, mas agora volta com tudo levando cultura e diversão para as cidades do interior do Paraná. As sessões são gratuitas, com início sempre às 19 horas e 21 horas. Serão, ao todo, 60 exibições.

Na tela armada na praça, um painel de LED de 7,6 por 2,5 metros, os moradores de Ivaiporã assistiram à Patrulha Canina - O Filme (2021), de Cal Brunker, que narra as aventuras do jovem Ryder que com a ajuda de seus companheiros filhotes precisa salvar a cidade com ajuda de um novo aliado e muita tecnologia.

O programa propõe levar diversão e cultura para diferentes cidades do Estado que não possuem cinemas de rua nem em centros comerciais. Tanto a tela quanto os 400 assentos são levados por uma carreta de cidade em cidade.

De acordo com a Agência Nacional do Cinema (Ancine), o Paraná tem 224 salas de exibição concentradas em 32 municípios, por isso a opção do programa em atender aqueles municípios menos populosos.

PÚBLICO Gertrudes Bernardy, presidente da Câmara de Vereadores de Ivaiporã, esteve presente com seu neto. Ela comentou que depois de muito tempo, com a pandemia, a cultura ficou um pouco de lado. “Então esse momento de trazer a cultura de volta é muito importante, trazer um pouco de alegria para as pessoas”.

Apesar de Ivaiporã ter uma sala de cinema comercial, diferente de outras cidades que estão no circuito, a vereadora entende a importância de um evento como o Cinema na Praça. "A gente está dando oportunidade a eles de assistir algo de graça. É a primeira vez de muitas pessoas. Então é muito gratificante estar aqui”, diz.

Esse é o caso de Kássia, de 7 anos, que se disse bastante empolgada em ver um filme em tela grande pela primeira vez. Segundo ela, a TV de sua casa "é bem grande, mas não tão grande quanto essa" e esperava aproveitar para "ver um desenho bem legal".

Ainda mais empolgado estava Leonardo, de 9 anos, auto-intitulado "o maior falante do mundo". Sua expectativa não poderia ser maior. “Eu acho que vai ficar muito bom, tem uma tela muito boa. Eu até guardei o melhor lugar para minha família”. Ele já tinha assistido a série inteira da Patrulha Canina e estava bem empolgado para ver o filme. "Acho que vai ser bem mais realista, mais top". Quando informado que ia ter pipoca distribuída de graça não escondeu o entusiasmo. "Acho que vou comer tudo”.