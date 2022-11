PRF recupera em Cornélio Procópio Gol furtado em Jardim Alegre

Da Redação

Um homem de 40 anos acabou preso

Na madrugada desta quarta-feira (30), a Polícia Rodoviária Federal recuperou em Cornélio Procópio, um VW Gol furtado em Jardim Alegre. A abordagem foi durante fiscalização de combate ao crime. Um homem de 40 anos acabou preso.

Durante a abordagem, os policiais rodoviários, realizaram consultas ao sistema, e foi verificado que o veículo foi furtado na tarde desta segunda-feira (28), na cidade de Jardim Alegre. Dentro do veículo também foram encontrados uma bolsa feminina, um celular, e uma pequena porção de crack.

O motorista confessou que crime e disse que pretendia chegar até o Estado de Minas Gerais.

Também foi verificado nos sistemas que o detido possui antecedentes criminais por furto e posse de drogas.

Diante dos fatos, a ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Cornélio Procópio para os procedimentos cabíveis.

Furto

O furto aconteceu na segunda-feira (28) em plena luz do dia. No dia do furto, o proprietário do veículo disse aos policiais que deixou o carro estacionado com a chave, por volta das 15h30.

Ao retornar por volta das 17 horas o carro havia sido furtado.

Foi possível contatar através de imagens de câmeras de segurança de uma loja próxima ao furto, que se trata de um homem trajando boné vermelho, camiseta branca, e shorts escuro longo, e que o furto ocorreu às 16h04

