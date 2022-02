Da Redação

PRF recolhe moto com mais de R$ 7 mil em multas na região

Em Califórnia (PR), por volta das 11 horas desta quinta (3), policiais rodoviários federais abordaram um motociclista na BR-376, após uma ultrapassagem pelo acostamento que quase atropelou um dos policiais.

Durante a fiscalização, foi verificado que a motocicleta possuía mais de R$ 7 mil em multas, sendo que não se pode afirmar se foram cometidas pelo abordado e algumas são por dirigir embriagado e realização de manobras perigosas, cometidas dentro município de Califórnia.

Na fiscalização de hoje, foram lavrados seis autos de infração: Conduzir veículo com pneu ressolado, com lâmpadas queimadas, sem licenciamento, com característica alterada (estrutura metálica para cargas), sem o uso de óculos e pela ultrapassagem pelo acostamento, totalizando 35 pontos e mais de R$ 2,5 mil em multas.

De acordo com a tabela Fipe, a moto está avaliada em R$ 5,5 mil. Ela foi recolhida ao pátio e só poderá ser retirada após a regularização de todas as pendências administrativas.