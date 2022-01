Da Redação

PRF flagra 3 menores pilotando motocicletas na BR 376

Três jovens sem habilitação foram flagrados na tarde deste sábado (01), pilotando motos em alta velocidade, na BR 376, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

continua após publicidade .

De acordo com a PRF, por volta das 15h, durante patrulhamento na rodovia, a equipe flagrou 3 motocicletas trafegando em alta velocidade na altura do KM 158, sentido Marilândia do Sul - Califórnia.

Foi iniciado um acompanhamento tático e em seguida, a abordagem dos veículos. Na condução das motocicletas, estavam dois jovens de 17 anos e um de 16 anos. Após a vistoria dos veículos, foi verificado que haviam irregularidades como pneus em mau estado de conservação, péssimo funcionamento do sistema de freios, placas danificadas, entre outras. Veja:

continua após publicidade .

PRF flagra 3 menores pilotando motocicletas na BR 376 - Vídeo por: Reprodução

Os veículos foram apreendidos e removidos para pátio conveniado da PRF de Apucarana. Os valores em autuações para cada motocicleta ficou em torno de 2 mil reais.



A PRF informa que trabalha com reforço de efetivo na região, em operação específica para redução do número de acidentes.

continua após publicidade .

Caso lembra morte de jovem

Um adolescente de 16 anos morreu após se envolver em um grave acidente, na noite de quinta-feira (30), em Marilândia do Sul.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a batida envolveu duas motos, uma Honda/CG 150 pilotada pela vítima fatal, uma moto CG 150 Sport conduzida por um adolescente de 14 anos e uma camionete Hilux que tinha como condutor um homem de 58 anos.

continua após publicidade .

Conforme dados colhidos no local, as duas motos trafegavam pela PR 539 no sentido da BR 376 a Marilândia do Sul e a camionete no sentido oposto; Ao atingirem o km 01+200m, envolveram-se em acidente do tipo colisão frontal.

A saúde do município foi chamada, porém, o adolescente de 16 anos morreu no local. O adolescente de 14 anos teve ferimentos e foi encaminhado a UPA de Marilândia do Sul. O motorista da caminhonete, não sofreu ferimentos.