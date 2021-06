PRF encontra cocaína em tanque de combustível; veja

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

A Polícia Rodoviária Federal, PRF, abordou um carro em Califórnia nesta sexta-feira (18) e encontrou grande quantidade de pasta base de cocaína.

Toda a droga estava dentro do tanque de combustível do veículo. O motorista foi preso. O suspeito disse que saiu de Dourados, Mato Grosso do Sul e seguia para Curitiba.

No total foram apreendidos 35,33 kg de pasta base. A droga tem alto valor de mercado, em torno de R$25 a R$30 mil o quilo.

Após o refino da pasta base, 1 kg pode gerar até 3Kg de cocaína. Um prejuízo de quase R$2 milhões de reais ao crime organizado.

A PRF informou que realizava uma fiscalização em frente a Unidade Operacional de Apucarana e o veículo Cobalt foi abordado. O motorista do carro ficou nervoso, então a equipe decidiu vistoriar o tanque de combustível.

O carro foi levado até uma auto elétrica, o tanque retirado e toda a droga encontrada. Ainda de acordo com a PRF, o homem disse que seria representante de uma empresa. "Até ser encontrado o ilícito ele negou, depois que foi encontrado ele disse que deixaria a droga em Curitiba", informou a polícia. Veja:

tnonline