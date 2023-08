PRF de Mauá da Serra recupera veículo roubado em Curitiba

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), do posto de Mauá da Serra (PR), recuperou na tarde de quarta-feira (9) um veículo Hyundai/HB20, cor branca, que tinha alerta de furto/roubo em Curitiba.

continua após publicidade

A equipe realizava patrulhamento ostensivo quando no quilômetro 330 da BR 376, no município de Ortigueira/PR, visualizou o Hyundai/HB20, envolvido em acidente e sem ocupantes, abandonado no acostamento.

Após análise dos elementos de identificação veicular, constatou-se que o veiculo portava placas falsas e possuia registro de furto/roubo na cidade de Curitiba, no dia 05 de agosto deste ano.

continua após publicidade

O veículo foi encaminhado para Delegacia de Polícia Civil de Ortigueira.

OUTRA OCORRÊNCIA

A equipe Rotam da Polícia Militar (PM) de Apucarana, no Norte do Paraná, abordou uma dupla de homens nesta quinta-feira (10) e prendeu um deles por porte ilegal de arma de fogo. Os suspeitos foram encontrados na BR-376. Leia matéria completa aqui.



Siga o TNOnline no Google News