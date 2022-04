PRF apreende R$ 17 milhões em cocaína em Mauá da Serra; veja

Da Redação

Na tarde desta quarta-feira (13), a Polícia Rodoviária Federal (PRF), apreendeu mais de 90 quilos de cocaína pura, em Mauá da Serra. A droga estaria escondida em um fundo falso de um Audi e o motorista foi preso.

Conforme informações da PRF, por volta do meio dia, os policiais abordaram, por meio de procedimentos de rotina, um motorista de 37 anos, oriundo da cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul, que conduzia um Audi Q3 na BR-376.

Durante a vistoria, os policiais encontraram, dentro de um fundo falso no assoalho do veículo, um total de 96,2 quilos de cocaína pura. As drogas foram localizas, através do narcoteste, realizado no local da abordagem.

Diante das circunstâncias, o homem, que não possuía antecedentes criminais, foi detido e encaminhado para o Polícia Civil, em Marilândia do Sul. De acordo com o repassado pela Polícia Rodoviária Federal, o suspeito afirmou não ter conhecimento da existência da droga dentro do SUV, e estava apenas partindo de Mandaguaçu, no Paraná, para a capital do Estado, Curitiba.

Com essa apreensão, a PRF retirou do território paranaense cerca de R$ 17,3 milhões da droga.

Assista o momento em que a droga é encontrada no veículo:

null - Vídeo por: Reprodução