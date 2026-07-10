PRF apreende quase uma tonelada de maconha e recupera caminhonete furtada em Faxinal
Veículo adaptado para o transporte da droga possuía antena de internet via satélite e placas falsas
TNOnline TV
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 989,51 quilos de maconha e recuperou uma caminhonete com registro de furto na manhã de quinta-feira (09), em Faxinal (PR). Um homem de 27 anos foi preso em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.
Durante patrulhamento na BR-376, em Mauá da Serra (PR), a equipe recebeu informações sobre uma caminhonete, com indícios de clonagem, que seguia em direção a Londrina.
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No deslocamento para a tentativa de abordagem, já na PR-272, próximo à saída de Faxinal, moradores informaram que um veículo com as mesmas características havia entrado em uma estrada rural sem saída em alta velocidade.
Cerca de dois quilômetros após o início das buscas, os policiais localizaram a caminhonete parada. O condutor foi abordado e informou que transportava fardos de maconha com destino a Londrina. No interior do veículo, os policiais encontraram diversos fardos da droga, além de uma antena de internet via satélite, utilizada para comunicação durante o trajeto, e vários jogos de placas veiculares. A caminhonete também estava adaptada para aumentar a capacidade de carga, com a retirada do banco traseiro e dos revestimentos internos.
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Após fiscalização dos elementos identificadores, a PRF constatou que o veículo utilizava placas falsas e que a caminhonete original possuía registro de furto desde abril de 2024, na cidade de Cambé (PR).
A ocorrência foi encaminhada à Delegacia da Polícia Civil de Faxinal (PR). Após a pesagem oficial, a carga totalizou 989,51 quilos de maconha. O homem foi preso em flagrante e responderá pelos crimes de tráfico de drogas, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.