PRF apreende moto de entrega com quase R$ 146 mil em multas

Nesta terça-feira (14), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou um motociclista na BR-376, em frente a Unidade Operacional do município de Mandaguari, no Estado do Paraná. O homem, de 20 anos, estava com uma Honda CG 125 Fan , na cor vermelha, que possui quase R$ 146 mil em débitos.

Conforme informações da PRF, durante a fiscalização, os policiais descobriram que o veículo apresenta um total de R$ 144.899,11 em multas, R$ 86,50 da taxa de licenciamento do ano de 2022, além de R$ 346,00 de licenciamentos dos anos anteriores que não foram pagos. O valor total do débito é de, especificamente, R$ 145.331,61.

A moto, que é utilizada como veículo de entregas de uma empresa e que no momento da abordagem estava transportando fraldas, foi retida no pátio da Polícia e somente após a regularização de todos os débitos, poderá ser retirada.

QUAL MOTO ESSE VALOR COMPRARIA?

O total dos débitos que somam quase R$ 146 mil e que deverão ser pagos pela empresa que utiliza o veículo para as entregas, seria capaz de efetuar a compra de três motos Yamaha MT-09 2017, que são avaliadas em cerca de R$ 38.990,00 cada, e a pessoa ainda teria em caixa um valor de aproximadamente R$ 29 mil.

SITUAÇÕES SEMELHANTES

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Apucarana apreendeu uma moto que tinha R$35 mil em pendências administrativas. Conforme a Guarda, uma equipe realizava patrulhamento no Distrito do Pirapó, em Apucarana, quando escutaram o barulho de um escapamento adulterado.

O motociclista ainda tentou fugir da abordagem, mas foi detido. A moto tem placas de Sarandi e estava com várias irregularidades. A moto 'bombinha' foi apreendida com quase R$ 35 mil em débitos.