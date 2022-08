PRF apreende mais de 200 quilos de maconha em Mauá da Serra; veja

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Durante a vistoria, encontraram, no banco traseiro e porta-malas do veículo mais de 200 quilos de maconha

No início da madrugada desta sexta-feira (19), por volta das 1h30, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou um homem de 33 anos, que conduzia um Corolla, na BR-376, em Mauá da Serra, no norte do Paraná. Durante a vistoria, encontraram, no banco traseiro e porta-malas do veículo mais de 200 quilos de maconha.

continua após publicidade .

O motorista disse que a droga foi retirada em Londrina (PR) e seria entregue em Florianópolis (SC). Ele foi detido e conduzido para a polícia judiciária para o registro do crime de tráfico de drogas. No total foram apreendidos 203 quilos. Veja: null - Vídeo por: Reprodução

Na madrugada de quinta-feira (18), a PRF apreendeu em Cambira, também na BR-376, mais de uma tonelada de maconha com destino à Apucarana. Um joven, de 25 anos foi preso.



continua após publicidade .

Ainda na madrugada desta sexta, depois, às 2h45, um homem de 25 anos que dirigia um Astra foi abordado na BR-277, em Cascavel. Em vistoria, os policiais encontraram 102 quilos de maconha no carro. O motorista disse que a droga saiu de Foz do Iguaçu e seria entregue em Prudentópolis. Ele foi detido e conduzido à polícia judiciária.





Siga o TNOnline no Google News