PRF apreende 41 kg de pasta base de cocaína em Mauá da Serra

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, tarde desta quinta-feira (04), 41 kg de pasta base de cocaína em Mauá da Serra. Um homem foi preso e deve responder por tráfico de drogas.

O entorpecente foi localizado em veículo GM Montana, de cor branca, que foi abordado pelos agentes da PRF. Após fiscalização no veículo, a equipe encontrou um fundo falso no compartimento de carga e, dentro, havia 40 tabletes de pasta base de cocaína.

O condutor, de 34 anos, informou aos policiais rodoviários federais que levaria a droga de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, até a cidade de Joinville, em Santa Catarina. Diante dos fatos, ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado para a Delegacia de Marilândia do Sul.

