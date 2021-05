PRF apreende 30 motos em 4 horas de operação na região

Continua após publicidade

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Londrina realizou a fiscalização de motocicletas em Rolândia na manhã desta quinta-feira (13) e apreendeu 30 motocicletas.

O município é cortado pela BR 369 (Avenida Getúlio Vargas) e figura um dos pontos do país com maiores números de acidentes graves e mortes no trânsito.

Ao todo foram fiscalizadas 93 motocicletas, lavrados 124 autos de infrações e 30 motocicletas foram recolhidas ao pátio conveniado para regularização. Dentre as infrações mais cometidas estão: Conduzir veículos sem possuir CNH, conduzir veículo com débitos de licenciamento e conduzir veículo com equipamento obrigatório ineficiente ou inoperante.

A ação de fiscalização faz parte da programação do MAIO AMARELO na qual serão realizadas diversas ações/operações com o intuito de coibir o cometimento de infrações, especialmente as mais lesivas, como: Ultrapassagem em local proibido, excesso de velocidade e ingestão de bebida alcoólica. Tais medidas visam garantir a mobilidade urbana, reduzindo o risco de acidentes e a manutenção da via.