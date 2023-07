PRF apreende 150 kg de cocaína avaliados em R$ 24 mi em Jandaia do Sul

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, no início da noite desta quarta-feira (19), 150 kg de cocaína durante abordagem de veículo na BR-376 em Jandaia do Sul, no Norte do Paraná. Duas pessoas foram presas. Segundo a corporação, a droga é avaliada em R$ 24 milhões. Veja o vídeo abaixo

A PRF abordou um Fiat/Fiorino, com placas de Indianópolis/PR, após ultrapassagem em local proibido pela sinalização, no trecho em obras do Contorno de Jandaia do Sul. Durante a abordagem, a equipe policial constatou que o veículo era ocupado por dois homens, o condutor com 34 anos e o passageiro com 42 anos, que alegaram residir em Umuarama/PR. Durante a fiscalização dos documentos, constatou-se que o condutor estava com sua CNH suspensa.

Em continuidade aos procedimentos de fiscalização dos equipamentos obrigatórios do veículo, foram encontrados compartimentos nas laterais do baú, que ocultavam diversos tabletes de cocaína. Indagado, o condutor alegou que receberia certa quantia para transportar a droga do de Umuarama/PR até Curitiba/PR.

Foto por (Foto: Divulgação/PRF) Droga foi localizada em Fiat Fiorino





Diante dos fatos, o condutor e o passageiro foram presos em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Foram contabilizados 99,65 kg de cloridrato de cocaína e 47,90 kg de pasta base de cocaína. O valor aproximado da apreensão gira em torno de R$ 24 milhões de prejuízo ao narcotráfico.

O veiculo, os entorpecentes e os presos foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil de Maringá/PR. O crime de tráfico de drogas prevê pena de reclusão de 5 a 15 anos, além de multa.

