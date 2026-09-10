Previsão indica quinta-feira chuvosa em Ivaiporã e região
Previsão aponta 98% de chance de chuva, possibilidade de trovoadas e rajadas de vento de 47 km/h.
A previsão do tempo em Ivaiporã e região indica uma quinta-feira (10) chuvosa, com 98% de chance de precipitação e possibilidade de trovoadas.
Em Ivaiporã, a temperatura registrada na madrugada é de 18°C, com sensação térmica de 19°C. A umidade permanece elevada.
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A umidade relativa do ar varia entre 86% e 98%, a previsão aponta 79,2 milímetros de chuva acumulada.
A instabilidade deve provocar períodos de chuva e trovoadas durante o dia. O vento sopra do sudoeste, com velocidade de 11 km/h. As rajadas podem chegar a 47 km/h.
O Sol nasce às 06h31 e se põe às 18h19.
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