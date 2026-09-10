Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Vale do Ivaí
publicidade
CLIMA

Previsão indica quinta-feira chuvosa em Ivaiporã e região

Previsão aponta 98% de chance de chuva, possibilidade de trovoadas e rajadas de vento de 47 km/h.

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Previsão indica quinta-feira chuvosa em Ivaiporã e região
Autor Previsão aponta 79,2 milímetros de chuva acumulada - Foto: Geraldo Bubniak/AEN

A previsão do tempo em Ivaiporã e região indica uma quinta-feira (10) chuvosa, com 98% de chance de precipitação e possibilidade de trovoadas.

Em Ivaiporã, a temperatura registrada na madrugada é de 18°C, com sensação térmica de 19°C. A umidade permanece elevada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: Carlos Gil lança Nossa Casa Ivaiporã com 965 moradias e investimento de R$ 120 mi

A umidade relativa do ar varia entre 86% e 98%, a previsão aponta 79,2 milímetros de chuva acumulada.

A instabilidade deve provocar períodos de chuva e trovoadas durante o dia. O vento sopra do sudoeste, com velocidade de 11 km/h. As rajadas podem chegar a 47 km/h.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Sol nasce às 06h31 e se põe às 18h19.

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
chuva clima ivaipora previsão do tempo trovoadas umidade do ar
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Vale do Ivaí

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV