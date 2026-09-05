Previsão indica dia chuvoso em Ivaiporã neste sábado (05.09)

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Tempo deve ficar instável ao longo do dia, com possibilidade de chuva e rajadas de vento de até 58 km/h, segundo o Simepar.

Ivaiporã deve ter um sábado (5) de tempo instável, com chuva e temperaturas amenas. Segundo o Simepar, há 98% de probabilidade de chuva, com acumulado previsto de 24,4 milímetros.

A chuva pode ocorrer em diferentes períodos do dia. O vento sopra de sudeste e as rajadas podem chegar a 58 km/h, deixando o tempo ainda mais instável.

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A previsão indica uma melhora temporária durante a tarde, quando a possibilidade de chuva diminui. No entanto, a instabilidade volta a ganhar força no fim do dia.

O tempo deve mudar novamente nos próximos dias. Depois de uma breve elevação das temperaturas, uma massa de ar mais frio deve provocar queda nos termômetros a partir da próxima semana.

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