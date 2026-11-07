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PREVISÃO DO TEMPO

Previsão do tempo: sábado de instabilidade e ventos fortes em Ivaiporã

Dia será de tempo instável, ambiente abafado e predomínio de ventos soprando do quadrante oeste

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Previsão do tempo: sábado de instabilidade e ventos fortes em Ivaiporã
Autor O cenário meteorológico indica 98% de chance de chuva para a região, com um volume acumulado estimado em 5,9 milímetros - Foto: Arquivo TNOnline

Ivaiporã terá um sábado (07) marcado por instabilidade atmosférica, céu predominantemente nublado e alta probabilidade de chuva ao longo de todo o período. As temperaturas devem apresentar variação moderada no município, com os termômetros registrando mínima de 20°C nas primeiras horas do dia e alcançando a máxima de 28°C durante a tarde, mantendo o ambiente abafado e propício à formação de precipitações.

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O cenário meteorológico indica 98% de chance de chuva para a região, com um volume acumulado estimado em 5,9 milímetros. Os índices de umidade relativa do ar permanecem extremamente elevados, variando de 71% nos horários mais quentes até a saturação total de 100% nos momentos de maior nebulosidade, enquanto os ventos sopram do quadrante oeste com velocidade média de 13 km/h e rajadas mais expressivas que podem alcançar a marca de 59 km/h.

Paraná

O avanço de mais uma frente fria pelo Paraná, desta vez de características mais continentais, volta a elevar o risco de ocorrência de tempestades (já na madrugada e se estendendo pela manhã e tarde). A partir do anoitecer, a entrada de uma massa de ar frio e seco em direção ao continente deve favorecer o declínio das temperaturas, com destaque para o resfriamento ao longo da noite e madrugada de domingo.

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