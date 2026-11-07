Previsão do tempo: sábado de instabilidade e ventos fortes em Ivaiporã

Ivaiporã terá um sábado (07) marcado por instabilidade atmosférica, céu predominantemente nublado e alta probabilidade de chuva ao longo de todo o período. As temperaturas devem apresentar variação moderada no município, com os termômetros registrando mínima de 20°C nas primeiras horas do dia e alcançando a máxima de 28°C durante a tarde, mantendo o ambiente abafado e propício à formação de precipitações.

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O cenário meteorológico indica 98% de chance de chuva para a região, com um volume acumulado estimado em 5,9 milímetros. Os índices de umidade relativa do ar permanecem extremamente elevados, variando de 71% nos horários mais quentes até a saturação total de 100% nos momentos de maior nebulosidade, enquanto os ventos sopram do quadrante oeste com velocidade média de 13 km/h e rajadas mais expressivas que podem alcançar a marca de 59 km/h.

Paraná

O avanço de mais uma frente fria pelo Paraná, desta vez de características mais continentais, volta a elevar o risco de ocorrência de tempestades (já na madrugada e se estendendo pela manhã e tarde). A partir do anoitecer, a entrada de uma massa de ar frio e seco em direção ao continente deve favorecer o declínio das temperaturas, com destaque para o resfriamento ao longo da noite e madrugada de domingo.