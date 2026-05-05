Previsão do tempo para terça-feira em Ivaiporã e cidades da região

A previsão do tempo em Ivaiporã e cidades da região nesta terça-feira (5) indica um dia de estabilidade, com temperaturas entre 18°C nas primeiras horas da manhã e máxima de 27°C durante a tarde.

Apesar do amanhecer mais frio, a sensação térmica varia entre 18°C e 23°C, deixando o clima agradável ao longo do dia. A umidade relativa do ar está elevada, em 93%, o que pode favorecer formação de nevoeiro leve nas primeiras horas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: Motociclista de 45 anos morre em rodovia entre Ivaiporã e Jardim Alegre

Não há previsão de chuva, com acumulado zerado, o que mantém o tempo firme para quem pretende trabalhar, viajar ou realizar atividades ao ar livre na região de Ivaiporã e cidades próximas do Vale do Ivaí.

Os ventos sopram de leste-sudeste (ESE) a 7 km/h, com baixa intensidade. O sol nasce às 6h49 e se põe às 17h57, garantindo boa presença de tempo aberto durante boa parte do dia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos



