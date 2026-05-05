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Previsão do tempo para terça-feira em Ivaiporã e cidades da região

Dia começa com 18°C, alta umidade e tempo firme em Ivaiporã, com sensação mais quente à tarde

Escrito por Da Redação
Publicado em 05.05.2026, 06:39:24 Editado em 05.05.2026, 07:31:21
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Previsão do tempo para terça-feira em Ivaiporã e cidades da região
Autor Dia será de sol e sem previsão de chuva - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

A previsão do tempo em Ivaiporã e cidades da região nesta terça-feira (5) indica um dia de estabilidade, com temperaturas entre 18°C nas primeiras horas da manhã e máxima de 27°C durante a tarde.

Apesar do amanhecer mais frio, a sensação térmica varia entre 18°C e 23°C, deixando o clima agradável ao longo do dia. A umidade relativa do ar está elevada, em 93%, o que pode favorecer formação de nevoeiro leve nas primeiras horas.

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LEIA MAIS: Motociclista de 45 anos morre em rodovia entre Ivaiporã e Jardim Alegre

Não há previsão de chuva, com acumulado zerado, o que mantém o tempo firme para quem pretende trabalhar, viajar ou realizar atividades ao ar livre na região de Ivaiporã e cidades próximas do Vale do Ivaí.

Os ventos sopram de leste-sudeste (ESE) a 7 km/h, com baixa intensidade. O sol nasce às 6h49 e se põe às 17h57, garantindo boa presença de tempo aberto durante boa parte do dia.

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atividades ao ar livre Clima na Região ivaipora previsão do tempo TEMPERATURAS umidade relativa
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