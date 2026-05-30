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Previsão do tempo para Ivaiporã neste sábado

Cidade terá tempo firme, sem chuva e com máxima de 23°C; manhã começa fria e tarde será de temperaturas mais agradáveis

Escrito por Da Redação
Publicado em 30.05.2026, 07:07:09 Editado em 30.05.2026, 10:10:20
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Previsão do tempo para Ivaiporã neste sábado
Autor Dia começa com clima agradável e sol predomina em Ivaiporã - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

A previsão do tempo para Ivaiporã neste sábado (30), indica um dia de sol, sem chuva e com temperaturas variando entre 14°C e 23°C. O município do Vale do Ivaí amanheceu com clima frio, mas os termômetros sobem ao longo do dia devido à presença do sol.

Logo nas primeiras horas da manhã, frio típico do outono. Às 6 hora, a temperatura era de 14°C, com sensação térmica de 13°C e umidade relativa do ar acima de 90%.

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No entanto, o cenário muda gradualmente durante a manhã. A temperatura alcança 20°C por volta das 11 horas e chega à máxima de 23°C a partir das 13 horas, garantindo uma tarde de clima agradável para atividades ao ar livre.

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Além disso, não há previsão de chuva. A probabilidade de precipitação permanece em 0% durante todo o sábado, mantendo o tempo firme em Ivaiporã.

Com a chegada da noite, as temperaturas voltam a cair. Os termômetros devem marcar cerca de 17°C entre o início e o fim da noite, mantendo o clima ameno.

A tendência para os próximos dias é de continuidade do tempo estável no Vale do Ivaí.

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