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Previsão do tempo para Ivaiporã nesta terça-feira (11)

Temperaturas variam entre 13°C e 22°C, sem previsão de chuva; rajadas de vento podem chegar a 43 km/h

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Previsão do tempo para Ivaiporã nesta terça-feira (11)
Autor Previsão aponta dia de sol entre nuvens, não chove - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

A previsão do tempo em Ivaiporã indica uma terça-feira (11) com sol entre muitas nuvens e períodos de céu nublado. Não há previsão de chuva.

A temperatura mínima prevista é de 13°C, enquanto a máxima chega a 22°C. A sensação térmica varia entre 11°C e 17°C.

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Durante a madrugada, o céu fica mais nublado. Pela manhã, o sol aparece entre nuvens.

À tarde, o tempo segue com períodos de céu nublado. À noite, muitas nuvens permanecem na cidade.

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O vento sopra de leste-sudeste, com velocidade de até 19 km/h. As rajadas podem chegar a 43 km/h.

A umidade relativa do ar varia entre 66% e 82%.

O sol nasce às 6h57 e se põe às 18h07.

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