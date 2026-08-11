Previsão do tempo para Ivaiporã nesta terça-feira (11)
Temperaturas variam entre 13°C e 22°C, sem previsão de chuva; rajadas de vento podem chegar a 43 km/h
A previsão do tempo em Ivaiporã indica uma terça-feira (11) com sol entre muitas nuvens e períodos de céu nublado. Não há previsão de chuva.
A temperatura mínima prevista é de 13°C, enquanto a máxima chega a 22°C. A sensação térmica varia entre 11°C e 17°C.
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Durante a madrugada, o céu fica mais nublado. Pela manhã, o sol aparece entre nuvens.
À tarde, o tempo segue com períodos de céu nublado. À noite, muitas nuvens permanecem na cidade.
O vento sopra de leste-sudeste, com velocidade de até 19 km/h. As rajadas podem chegar a 43 km/h.
A umidade relativa do ar varia entre 66% e 82%.
O sol nasce às 6h57 e se põe às 18h07.
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