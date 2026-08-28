Previsão do tempo para Ivaiporã nesta sexta-feira (28)

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Segundo o Simepar, não há previsão de chuva nesta sexta-feira (28), e os ventos podem atingir 40 km/h

A sexta-feira (28) começa com previsão do tempo em Ivaiporã sem chuva e temperaturas amenas. Segundo o Simepar, os termômetros devem marcar entre 19°C e 29°C.

A probabilidade de chuva é de 0%, enquanto a umidade relativa do ar varia entre 51% e 82%.

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Os ventos sopram de leste, com velocidade média de 11 km/h. As rajadas podem chegar a 40 km/h.

A temperatura sobe gradualmente ao longo do dia e deve atingir 29°C.

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O sol nasceu às 6h44 e o pôr do sol está previsto para as 18h15.

Temperaturas mudam nos próximos dias

O calor deve continuar no fim de semana, com temperaturas próximas dos 30°C.

Depois, porém, os termômetros devem cair. Para segunda-feira (1º), o Simepar prevê mínima de 15°C e máxima de 25°C.

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