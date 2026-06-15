Previsão do tempo para Ivaiporã nesta segunda-feira (15)

A segunda-feira (15) começou com chuva em Ivaiporã. Por volta das 4h30, moradores já registravam precipitação na cidade. A previsão indica que o tempo seguirá instável ao longo do dia, com muitas nuvens e possibilidade de novas pancadas.

Durante a manhã, o sol pode aparecer entre as nuvens, mas a condição mais favorável para chuva permanece entre a tarde e o início da noite. Depois disso, a tendência é de redução das precipitações, embora o céu continue bastante nublado.

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As temperaturas variam entre 17°C e 22°C. A sensação térmica deve ficar próxima dos 19°C nos períodos mais quentes do dia.

A previsão aponta acumulado de 0,6 milímetro de chuva e probabilidade de precipitação de 81%. A umidade relativa do ar permanece elevada, podendo atingir 99%.

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Os ventos sopram com velocidade em torno de 6 km/h. O sol nasce às 7h07 e se põe às 17h46.

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