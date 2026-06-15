Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Vale do Ivaí

publicidade
CLIMA

Previsão do tempo para Ivaiporã nesta segunda-feira (15)

A semana começa com tempo instável em Ivaiporã, com chuva, muitas nuvens e temperaturas amenas

Escrito por Da Redação
Publicado em 15.06.2026, 06:43:15 Editado em 15.06.2026, 06:43:09
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Previsão do tempo para Ivaiporã nesta segunda-feira (15)
Autor Ceu nublado com possibilidade de pancadas de chuva - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

A segunda-feira (15) começou com chuva em Ivaiporã. Por volta das 4h30, moradores já registravam precipitação na cidade. A previsão indica que o tempo seguirá instável ao longo do dia, com muitas nuvens e possibilidade de novas pancadas.

Durante a manhã, o sol pode aparecer entre as nuvens, mas a condição mais favorável para chuva permanece entre a tarde e o início da noite. Depois disso, a tendência é de redução das precipitações, embora o céu continue bastante nublado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: Ex-policial é encontrado morto dentro de casa em Apucarana

As temperaturas variam entre 17°C e 22°C. A sensação térmica deve ficar próxima dos 19°C nos períodos mais quentes do dia.

A previsão aponta acumulado de 0,6 milímetro de chuva e probabilidade de precipitação de 81%. A umidade relativa do ar permanece elevada, podendo atingir 99%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os ventos sopram com velocidade em torno de 6 km/h. O sol nasce às 7h07 e se põe às 17h46.

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
chuva clima instável ivaipora previsão do tempo TEMPERATURAS umidade relativa
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Vale do Ivaí

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV