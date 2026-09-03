Previsão do tempo para Ivaiporã nesta quinta-feira (03)
Temperatura começa em 13°C e sobe durante o dia. Simepar não prevê chuva para esta quinta-feira (3)
Ivaiporã terá uma quinta-feira (3) sem previsão de chuva, segundo o Simepar. A temperatura deve variar entre 13°C e 25°C
A manhã começa fria. Às 5h, os termômetros marcavam 13°C, com sensação térmica de 12°C. Ao longo do dia, a temperatura sobe e pode chegar aos 25°C.
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A probabilidade de chuva é de 0%. A umidade relativa do ar deve variar entre 44% e 85%.
O vento sopra de leste a 7 km/h, com rajadas de até 25 km/h. O sol nasce às 6h38 e se põe às 18h17.
Chuva deve voltar na sexta-feira
A previsão indica mudança no tempo a partir de sexta-feira (4). O Simepar aponta 98% de probabilidade de chuva, com acumulado estimado de 3,2 milímetros.
No sábado (5), a chance de chuva também é de 98%, com previsão de 39,7 milímetros.
A temperatura no sábado deve ficar entre 15°C e 24°C.
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