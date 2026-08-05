Pancada de chuva foi registrada nas primeiras horas da manhã; ao longo do dia, o tempo segue com variação de nuvens e temperatura agradável

A previsão do tempo para Ivaiporã nesta quarta-feira (5) indica temperatura entre 17°C e 23°C e possibilidade de instabilidade ao longo do dia. Uma pancada de chuva foi registrada nas primeiras horas da manhã na cidade; por volta das 6 horas.

Segundo o Simepar, no início do dia, os termômetros marcam 17°C, com sensação térmica de 18°C. Apesar da chuva observada pela manhã, a temperatura sobe gradualmente e deve alcançar 23°C durante a tarde.

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Ao longo do dia, o céu deve permanecer com muitas nuvens. A previsão também aponta possibilidade de novas pancadas isoladas entre o meio-dia e o fim da tarde, caso as áreas de instabilidade voltem a ganhar força.

A umidade relativa do ar varia entre 67% e 96%. Os ventos sopram, em média, a 7 km/h, com rajadas que podem atingir 36 km/h, favorecendo mudanças rápidas nas condições do tempo.

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O sol nasce às 7h02 e deve se pôr às 18h05. Durante a noite, a tendência é de diminuição da instabilidade, com temperaturas entre 17°C e 20°C.

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