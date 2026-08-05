Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Vale do Ivaí
publicidade
CLIMA

Previsão do tempo para Ivaiporã nesta quarta-feira (5)

Pancada de chuva foi registrada nas primeiras horas da manhã; ao longo do dia, o tempo segue com variação de nuvens e temperatura agradável

Escrito por Da Redação
Publicado em 05.08.2026, 06:38:46 Editado em 05.08.2026, 06:38:39
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Previsão do tempo para Ivaiporã nesta quarta-feira (5)
Autor Instabilidade aumenta ao longo do dia com chance de chuva - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

A previsão do tempo para Ivaiporã nesta quarta-feira (5) indica temperatura entre 17°C e 23°C e possibilidade de instabilidade ao longo do dia. Uma pancada de chuva foi registrada nas primeiras horas da manhã na cidade; por volta das 6 horas.

Segundo o Simepar, no início do dia, os termômetros marcam 17°C, com sensação térmica de 18°C. Apesar da chuva observada pela manhã, a temperatura sobe gradualmente e deve alcançar 23°C durante a tarde.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: Fevanoi chega à 28ª edição e movimenta Ivaiporã em 22 de agosto

Ao longo do dia, o céu deve permanecer com muitas nuvens. A previsão também aponta possibilidade de novas pancadas isoladas entre o meio-dia e o fim da tarde, caso as áreas de instabilidade voltem a ganhar força.

A umidade relativa do ar varia entre 67% e 96%. Os ventos sopram, em média, a 7 km/h, com rajadas que podem atingir 36 km/h, favorecendo mudanças rápidas nas condições do tempo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O sol nasce às 7h02 e deve se pôr às 18h05. Durante a noite, a tendência é de diminuição da instabilidade, com temperaturas entre 17°C e 20°C.

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
chuva clima ivaipora previsão do tempo temperatura umidade
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Vale do Ivaí

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV