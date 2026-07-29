Previsão do tempo para Ivaiporã nesta quarta-feira (29)

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Cidade deve ter céu parcialmente nublado, pancadas de chuva e rajadas de vento nesta quarta-feira

A previsão do tempo em Ivaiporã indica céu parcialmente nublado, com pancadas de chuva nesta quarta-feira (29).

A máxima prevista é de 23°C e a mínima de 18°C. A chance de chuva chega a 98%, segundo dados do Simepar.

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O dia começa com 18°C. A sensação térmica é a mesma. O sol nasce às 7h06 e deve se pôr às 18h02.

A previsão aponta acumulado de até 9,6 milímetros de chuva. A umidade do ar varia entre 65% e 96%.

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Os ventos sopram a 7 km/h. As rajadas podem atingir 43 km/h durante o dia.

Não a previsão de chuva para os próximos dias. Na quinta-feira (30), a temperatura pode chegar a 25°C. Já na sexta-feira (31), a previsão é de mínima de 14°C e máxima de 24°C.

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